Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко: "Поступление в педагогический вуз стало престижным"

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что принятие указа Президента позволяет выйти на совершенно новый уровень: масштабировать лучшие практики на всю страну, усилить системную работу с педагогическими кадрами и создать единые федеральные стандарты поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии