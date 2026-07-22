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Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко: "Поступление в педагогический вуз стало престижным"

Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко: "Поступление в педагогический вуз стало престижным"

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что принятие указа Президента позволяет выйти на совершенно новый уровень: масштабировать лучшие практики на всю страну, усилить системную работу с педагогическими кадрами и создать единые федеральные стандарты поддержки.

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