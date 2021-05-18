Оставьте медведей в Уссурийске: зоозащитники просят администрацию сохранить зверинец

Оставьте медведей в Уссурийске: зоозащитники просят администрацию сохранить зверинец

Зоозащитники Уссурийска вновь подняли тему переселения питомцев зверинца из городского парка. Активисты настаивают на сохранении зоопарка на территории округа.

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