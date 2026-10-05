Страна и люди
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Страна и люди

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Песков призвал не обращать внимания на слухи по поводу «чумы» в Иркутске

Песков призвал не обращать внимания на слухи по поводу «чумы» в Иркутске

В Роспотребнадзоре работают профессионалы, поэтому необходимо прислушиваться к их заявлениям касаемо «чумы» в Иркутске и не обращать внимания на разные слухи.

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