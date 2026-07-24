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Царьград

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В Поморье по нацпроекту отремонтируют участок трассы "Прилуки – Кулой"

В Поморье по нацпроекту отремонтируют участок трассы "Прилуки – Кулой"

Три километра трассы "Прилуки – Кулой" приведут в нормативное состояние за 68 млн рублейОсенью 2026 года в Вельском округе приступят к ремонту трехкилометрового участка автодороги "Прилуки – Кулой".

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