Британский эксперт: Украина начнёт террористическую войну против России, если Зеленскому «навяжут мир» Британский эксперт: Украина начнёт террористическую войну против России, если Зеленскому «навяжут мир»Украина развернет террористическую войну против России, если проиграет в этом конфликте.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ При помощи нынешних "покровителей" украины... да им даже зе( для чего им лишнее звено?) для организации тер актов в России не потребуется - сами этим займутся...
Ответить
16 час.
Свежие комментарии