Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ с 6 сезонами со 100+ очками в возрасте до 27 лет

Коннор Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ, набравший 100 очков в 6 сезонах в возрасте до 27 лет. Капитан «Эдмонтона» достиг этой отметки, сделав 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:4, третий период).