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Воронежские новости

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Поезда «Таврия» через Воронежскую область задерживаются из-за повреждения моста

Поезда «Таврия» через Воронежскую область задерживаются из-за повреждения моста

Из-за повреждения моста на участке Ростов-Батайск поезда «Таврия» задерживаются: Симферополь — Москва опаздывает на 3 часа, Новороссийск — Москва — на 1,5 часа.

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