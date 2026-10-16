Оптовые цены на горбушу и кету к концу сентября выросли почти вдвое относительно сентября 2025 года и более чем в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2026-го.
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