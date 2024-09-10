Китай проведет дружественный, сплоченный и плодотворный саммит ШОС в следующем году -- МИД КНР

Пекин, 9 сентября /Синьхуа/ -- Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун заявил в понедельник, что в следующем году Китай проведет дружественный, сплоченный и плодотворный саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/.
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