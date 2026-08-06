Будет сложно смотреть, но захочется ещё: философия и абсолютная свобода фильма «Непокой»

«Это сон, от которого тебя пробуждают пощёчинами и зовут на кофе, это явь, это лимб, это чистилище, из которого не сбежать»«Анимация, которая взломала код зумеров»«Безумный микс из Кевина Смита и “Пол-литровой мыши”»«Утончённый, стильный и невероятно красивый личный фильм»— цитаты зрителей приведены прокатчиком «Про:взгляд»От простеньких историй до 18+Режиссёр «Непокоя» (18+) Леонид Шмельков в анимации трудится с 2007 года.