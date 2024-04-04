На юге Челябинской области подъем уровня воды за сутки достигал 90 сантиметров

На юге Челябинской области продолжается борьба с паводком. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, паводковая обстановка в южных районах региона развивается в соответствии с прогнозом, за сутки в результате интенсивного таяния снега на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от -15 до +90 сентиметров.