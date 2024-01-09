В Рязани 9 января отключили воду на 5 улицах

Воду отключат в связи с ремонтными работами на водопроводе. Ресурса не будет с 09:30 до 17:00 на улице Есенина в домах №№ 57, 59/12, 61/13, на улице Маяковского в домах №№ 10, 11, 4 корпус 1, 4, 8/1, 9, на улице проезд Машиностроителей №№ 10, 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8, 4а.