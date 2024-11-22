России требуется скорейший мир, так как солдаты заканчиваются и у нее

Украина испытывает усталость от войны, но и Россия тоже. Как сообщают, Путин может принять сделку, по которой Москва получит значительную территорию на Украине, а Украина останется нейтральной и забудет о любых планах по вступлению в НАТО или ЕС.
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