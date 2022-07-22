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Табачный гигант Philip Morris собирается покинуть Россию до конца 2022 года

Табачный гигант Philip Morris собирается покинуть Россию до конца 2022 года

В марте компания объявила, что сокращает производство в РФАмериканская табачная компания Philip Morris International намерена до конца 2022 года покинуть российский рынок.

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