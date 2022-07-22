Табачный гигант Philip Morris собирается покинуть Россию до конца 2022 года

В марте компания объявила, что сокращает производство в РФАмериканская табачная компания Philip Morris International намерена до конца 2022 года покинуть российский рынок.
Популярные статьи
- Хакеры из российской группировки RaHDit выявили предателей, сотрудничающих с военной разведкой Украины
- В Союзе «Чернобыль» России назвали «сволочами и дураками» украинцев, атаковавших Запорожскую АЭС
- Экс-глава израильской спецслужбы спрогнозировал начало нового учебного года в Одессе по российской программе
Свежие комментарии