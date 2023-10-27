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Кандидат в президенты США Рамасвами: Израиль следует поддерживать дипломатией

Кандидат в президенты США Рамасвами: Израиль следует поддерживать дипломатией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен накрыть Израиль "дипломатическим железным куполом", чтобы предотвратить критику еврейского государства со стороны ООН и не позволить ему остаться один на один в борьбе с ХАМАС, исключив при этом военное вмешательство.

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