Кандидат в президенты США Рамасвами: Израиль следует поддерживать дипломатией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен накрыть Израиль "дипломатическим железным куполом", чтобы предотвратить критику еврейского государства со стороны ООН и не позволить ему остаться один на один в борьбе с ХАМАС, исключив при этом военное вмешательство.