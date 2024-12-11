В столице до конца недели продержится мягкая зима

До ближайших выходных в Москве сохранится мягкая зима с постепенным понижением температуры. Снегопады продолжатся, и сугробы на столичных улицах будут сохраняться и даже нарастать, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.