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  • Тамара
    Евреи намыливались на Крым, но со Сталиным этот фокус не прошёл. Теперь, братья - славяне готовьте свои земли для сын...А знаете ли Вы?
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Любая великая держава вынуждена регулярно воевать

Листала   вчера  старую  тетрадь,  и  нашла статью И. Алкснис,  написанную в  2016  году,  к  первой  годовщине  начала  операции   России  в   Сирии (кстати, в  этом  году   очередная,    девятая   годовщина   этого  события прошла  почти   незамеченной,  ибо  все     праздновали    воссоединение,    читали  сводки  из  Угледара,  наблюдали  за  Адом и  Израилем, и  т.

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