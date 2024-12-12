11 новогодних салатов с рыбой

Салаты с рыбой готовят значительно реже, чем привычные с мясом, птицей или даже с морепродуктами. Но на новогоднем столе некоторые рыбные блюда присутствуют обязательно для разнообразия праздничного меню.
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