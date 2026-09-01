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Дорожники продолжают приводить в порядок улицы Барнаула: где прошли работы

Дорожники продолжают приводить в порядок улицы Барнаула: где прошли работы

Дорожная служба продолжает приводить в порядок улично-дорожную сеть Барнаула. В пресс-службе городской администрации рассказали, где накануне прошли работы.

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