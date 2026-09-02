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Сценарист «Пятницы, 13-е» Виктор Миллер умер в возрасте 86 лет

Сценарист «Пятницы, 13-е» Виктор Миллер умер в возрасте 86 лет

Сценарист знакового фильма «Пятница, 13-е» Виктор Миллер скончался в Калифорнии в возрасте 86 лет. Родившийся в 1940 году, он оставил после себя супругу и двоих сыновей.

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