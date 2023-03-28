Неспешный разговор

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Госдолг Франции $3182.205 млрд, или Хорошего выхода нет!

Госдолг Франции $3182.205 млрд, или Хорошего выхода нет!

Опубликовано Выключаем эмоции, включаем ум. Многие наши недовольные сограждане во время локдауна в 2020 году задавали вопрос: Почему в такой богатой стране как Россия власть так слабо поддерживает людей? Посмотрите-ка, что происходит в Европе и США, там граждан буквально забрасывают деньгами! И они сравнивали выплаты в России с выплатами в Европе и США, разумеется, в пересчёте на доллары и евро, не заморачиваясь расчётом паритета покупательной способности, то есть расчётом того, что можно было купить на их пособия в их странах и на наши в России, и также не заморачиваясь вопросом, откуда европейцы и американцы берут эти деньги и что будет после.

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