Рогов и Сухарев обрушились с критикой на образы Глюкозы, Волковой, Волочковой

Стилисты всегда пылают праведным гневом, когда видят явную безвкусицу. Особенно Рогов сокрушался по поводу красавицы-актрисы Екатерины Волковой.
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