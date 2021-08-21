В США испугались российских ракет и пригрозили противникам «новыми проблемами»

Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер рассказал о планах по разработке гиперзвуковой ракеты «Темный орел» во время выступления на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама.
Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер рассказал о планах по разработке гиперзвуковой ракеты «Темный орел» во время выступления на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама.
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