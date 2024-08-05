Российские акции не устоят перед общим негативом

Торги на российском рынке акций в пятницу развивались по нашему пессимистичному сценарию. По итогам дня Индекс МосБиржи потерял почти 1,3% и закрылся чуть ниже отметки 2900 пунктов, которая со второй декады июля выступает мощной технической поддержкой.
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