Российские акции не устоят перед общим негативом

Торги на российском рынке акций в пятницу развивались по нашему пессимистичному сценарию. По итогам дня Индекс МосБиржи потерял почти 1,3% и закрылся чуть ниже отметки 2900 пунктов, которая со второй декады июля выступает мощной технической поддержкой.