Яд паука-краба стал важным ингредиентом для инновационного обезболивающего

Российская фармацевтическая компания успешно завершила доклинические испытания нового обезболивающего препарата под названием пуротоксин-6, созданного на основе вещества, полученного из яда паука Томизус наполненный (Thomisus onustus).
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