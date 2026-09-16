Тренера по боксу получил 20 часов работ за долг по алиментам в 1,7 млн

Иностранный тренер по боксу получил 20 часов обязательных работ за неуплату алиментов. Уроженец Камеруна задолжал двум дочерям больше 1,7 миллиона рублей.
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