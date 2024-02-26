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Силуанов: РФ обсуждает с КНР займы в юанях, но решения пока нет

Силуанов: РФ обсуждает с КНР займы в юанях, но решения пока нет

Руководитель экономического ведомства Российской Федерации Антон Силуанов поделился сведениями о том, что РФ и КНР ведут переговорный процесс по поводу реализации займов в юанях, но в текущий момент данный вопрос ещё не решён.

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