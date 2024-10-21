Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Владимир Уфимцев
    Это у нас клоуны еще радуют и делей, и взрослых. А на этом сраном Западе клоун - это уже страшно... им детишек пугают...Пролетая над гнез...
  • Александр
    Эти швали недочеловеки западного гнезда всегда будут огребать по самые уши, с ними заключать договора нельзя!!! обман...Министры обороны ...
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Запад предлагал Грузии начать войну с Россией, уйти в леса и ждать подмогу НАТО

Запад предлагал Грузии начать войну с Россией, уйти в леса и ждать подмогу НАТО

Запад предлагал экс-премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди".

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