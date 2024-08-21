Помогите пяти заключенным вместе сбежать от испанской инквизиции в The Stone of Ma...

Помогите пяти заключенным вместе сбежать от испанской инквизиции в The Stone of MadnessВ монастыре XVIII века, расположенном в горах Пиренеев, пятеро узников деспотичной испанской инквизиции оказались в ловушке и впали в глубокое отчаяние.
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