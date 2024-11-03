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Наш уютный дом

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Свежие комментарии

  • Инна Каракеян
    АджикаУгадаете блюдо❔
  • glavbuhksrosto Кошкина (Подлесная)
    Спасибо за рецепты! Столько уже сохранила в блокнот, почти всё,  так как не всё мне можно. А так все рецепты замечате...Картошка по-дерев...
  • Людмила Свириденко
    А теперь представьте как всё это прилипло к сковородке вместе с сахаром и грушами)))), и вам это всё надо отскрести))).Грушевый тарт

Картошка по-деревенски в фольге в духовке

Картошка по-деревенски в фольге в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Картошка по-деревенски, запечённая в фольге в духовке, - простое, но необыкновенно вкусное блюдо! Готовится картошечка совершенно просто, а получается нежной, ароматной, с чуть поджаристой корочкой.

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Комментарии
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glavbuhksrosto Кошкина
Спасибо за рецепты! Столько уже сохранила в блокнот, почти всё,  так как не всё мне можно. А так все рецепты замечательные!!!
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