Военное обозрение

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«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak

«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak

Минобороны Израиля официально представило новый ОБТ Merkava Barak, который позиционируется как «танк пятого поколения».

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