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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Митрюшкин о задаче на 2-ю часть сезона: «Стать номером один в «Локо», играть как можно больше»

В текущем сезоне голкипер провел 8 матчей во всех турнирах (один – в Мир РПЛ), дважды сыграв на ноль.

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