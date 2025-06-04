Материнское ожирение повышает риск госпитализации детей по причине инфекций

Согласно долгосрочному исследованию, опубликованному в журнале «BMJ Medicine», дети, рождённые от матерей с выраженным ожирением (индекс массы тела 35 или выше), имеют повышенный риск госпитализации по причине инфекций.
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