Справедливые выборы на Украине при Зеленском невозможны, считает социолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Изменение ситуации с помощью демократических процедур на Украине, где запрещена оппозиция, а за инакомыслие можно поплатиться жизнью при существующей власти нацистского толка, невозможно, считает социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского … .