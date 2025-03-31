Справедливые выборы на Украине при Зеленском невозможны, считает социолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Изменение ситуации с помощью демократических процедур на Украине, где запрещена оппозиция, а за инакомыслие можно поплатиться жизнью при существующей власти нацистского толка, невозможно, считает социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского … .
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