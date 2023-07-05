"Запорожская АЭС" СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ Украинская телега прям сильно оживилась в отношении "русской угрозы в отношении АЭС".
Удар по Запорожской АЭС - Киев начинает ядерную войну
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Морозов
а ты уверен что страны БРИКС ШОС пойдут за нас или точнее с нами?, так не городи ерунды, и строй планы , как будто ты Шойгу, или Герасимов.
Ответить
2 час.
Татьяна Романова
То, что сейчас происходит как раз и является результатом политики нашего правительства. Нужно было после присоединения Крыма забрать Донбасс и разогнать майданных скакунов, а печеньки засунуть тварюге нуланд в глотку.
Ответить
1 час.
Татьяна
Не в глотку, а в жирную её задницу, ещё и красным перцем приправить для остроты ощущений.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии