Удар по Запорожской АЭС - Киев начинает ядерную войну

Игорь Морозов а ты уверен что страны БРИКС ШОС пойдут за нас или точнее с нами?, так не городи ерунды, и строй планы , как будто ты Шойгу, или Герасимов.

Татьяна Романова То, что сейчас происходит как раз и является результатом политики нашего правительства. Нужно было после присоединения Крыма забрать Донбасс и разогнать майданных скакунов, а печеньки засунуть тварюге нуланд в глотку.