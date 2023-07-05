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Удар по Запорожской АЭС - Киев начинает ядерную войну

Удар по Запорожской АЭС - Киев начинает ядерную войну

"Запорожская АЭС" СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ Украинская телега прям сильно оживилась в отношении "русской угрозы в отношении АЭС".

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Комментарии
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Игорь Морозов
а ты уверен что страны БРИКС ШОС пойдут за нас или точнее с нами?, так не городи ерунды, и строй планы , как будто ты Шойгу, или Герасимов.
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2 час.
Татьяна Романова
То, что сейчас происходит как раз и является результатом политики нашего правительства. Нужно было после присоединения Крыма забрать Донбасс и разогнать майданных скакунов, а печеньки засунуть тварюге нуланд в глотку.
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1 час.
Татьяна
Не в глотку, а в жирную её задницу, ещё и красным перцем приправить для остроты ощущений.
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1 час.

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