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Развод с музыкантом, тайные роды в Швеции и отказ от жизни в США: как складывается судьба дочери Тиграна Кеосаяна

Развод с музыкантом, тайные роды в Швеции и отказ от жизни в США: как складывается судьба дочери Тиграна Кеосаяна

Старшая дочь режиссера Тиграна Кеосаяна и актрисы Алены Хмельницкой предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни.

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