НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

290 подписчиков

Асы Люфтваффе: Zahlen, Daten, Fakten

Асы Люфтваффе: Zahlen, Daten, Fakten

Заканчивая цикл статей Luft Hansa – крылья Третьего рейха, Luftwaffe: Феникс из пепла Версаля и Авиашколы Третьего рейха: как у орла Люфтваффе вырастали крылья и когти, оценим ещё раз качество подготовки немецких лётчиков, прошедших обучение по схеме второй половины 1930-х – начала 1940-х годов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии