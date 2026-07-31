Асы Люфтваффе: Zahlen, Daten, Fakten

Заканчивая цикл статей Luft Hansa – крылья Третьего рейха, Luftwaffe: Феникс из пепла Версаля и Авиашколы Третьего рейха: как у орла Люфтваффе вырастали крылья и когти, оценим ещё раз качество подготовки немецких лётчиков, прошедших обучение по схеме второй половины 1930-х – начала 1940-х годов.