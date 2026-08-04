Финал «40 дней Зеленского»: 400 уничтоженных АЗС и новая угроза мостам через Днепр

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если появились возможность наносить методично массированные удары по объектам на Украине (налаживается массовое производство &quot;изделий&quot;, вводятся мощности, идёт координация на уровне оперативной передачи информации в системах управления войсками), значит наступил момент &quot;жёсткого&quot; ответа на провокации киевского режима. Теперь не поймут наши граждане если опять начнётся &quot;стадия переговоров&quot; с ослаблением этих ударов.
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1 м.
Валерий Фоменков
Смерть бандеросрани!
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1 м.
Татьяна Х
Никаких переговоров! Бить по мразям, не переставая.
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1 м.