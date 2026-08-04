Финал «40 дней Зеленского»: 400 уничтоженных АЗС и новая угроза мостам через Днепр

Игорь Кузнецов

Если появились возможность наносить методично массированные удары по объектам на Украине (налаживается массовое производство "изделий", вводятся мощности, идёт координация на уровне оперативной передачи информации в системах управления войсками), значит наступил момент "жёсткого" ответа на провокации киевского режима. Теперь не поймут наши граждане если опять начнётся "стадия переговоров" с ослаблением этих ударов.