Финал «40 дней Зеленского»: 400 уничтоженных АЗС и новая угроза мостам через Днепр Качественный скачок в точности наших «Гераней» и «Бандеролей» сводит на нет работу укро-ПВО Радомир Маркуш На фото: спасатели тушат горящие автоцистерны, используемые для снабжения сетей автозаправочных станций, Украина.
Финал «40 дней Зеленского»: 400 уничтоженных АЗС и новая угроза мостам через Днепр
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если появились возможность наносить методично массированные удары по объектам на Украине (налаживается массовое производство "изделий", вводятся мощности, идёт координация на уровне оперативной передачи информации в системах управления войсками), значит наступил момент "жёсткого" ответа на провокации киевского режима. Теперь не поймут наши граждане если опять начнётся "стадия переговоров" с ослаблением этих ударов.
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1 м.
Валерий Фоменков
Смерть бандеросрани!
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1 м.
Татьяна Х
Никаких переговоров! Бить по мразям, не переставая.
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1 м.
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