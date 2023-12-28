Крымская газета
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С поезда «Москва-Симферополь» госпитализировали 7 детей

Десять детей с острыми симптомами ОРВИ вынужденно сняли с поезда «Москва-Симферополь». У семи из них подтвердился диагноз грипп, подтвердили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

