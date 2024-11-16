Генералы НАТО в растерянности: ВКС ударили по Киеву «ракетами-невидимкам

Фото: Геннадий Черкасов40,7 тыс прочтений 2 дня назад Западные и украинские источники синхронно сообщили, что утром в среду российские Воздушно-космические силы впервые задействовали модернизированную ракету Х-101 для нанесения ударов по военным целям в Киеве и его окрестностях.