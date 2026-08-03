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Топливный режим: Монголия вводит временные ограничения и наращивает запасы

Топливный режим: Монголия вводит временные ограничения и наращивает запасы

В Монголии с 4 по 15 августа вводят лимитированную выдачу топлива: отпуск будут осуществлять по чётности автомобильных номеров, а сумма покупки за одну заправку не превысит 50 тысяч тугриков (примерно 1,1 тыс.

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