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Дроны (много) и это Россия, ага. Чо там с лицом укропы?

Дроны (много) и это Россия, ага. Чо там с лицом укропы?

Сегодня многих удивили эти снимки с предприятий РФ, которые выпускают дроны. Мы с сентября 2022 года писали, что в РФ начаты тектонические процессы развития ВПК.

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Mike х
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