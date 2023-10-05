The Guardian: В Индии разлилось горное озеро Лхонак, более сотни человек пропали без вести

Журналисты издания The Guardian сообщили о том, что северо-восток Индии, а именно штат Сикким, потрясла трагедия, ледниковое озеро Лхонак вышло из берегов, 14 человек погибли сразу, а 102 числятся пропавшими без вести.
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