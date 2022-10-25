Байден «заблудился» в своем саду

Президент США Джо Байден в очередной раз «поймали» в курьезной ситуации, когда он не знал наверняка, в каком направлении идти после церемонии посадки деревьев в парке у Белого дома, следует из видео, опубликованного 24 октября телеканалом C-SPAN.
Президент США Джо Байден в очередной раз «поймали» в курьезной ситуации, когда он не знал наверняка, в каком направлении идти после церемонии посадки деревьев в парке у Белого дома, следует из видео, опубликованного 24 октября телеканалом C-SPAN.
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