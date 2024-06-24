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Как приготовить макароны: 10 вкусных рецептов.

Как приготовить макароны: 10 вкусных рецептов.

1. макароны по-флотски. “Паста По-русски” – именно так можно назвать любимые всеми макароны по-флотски! Рецепт оказывается первым в нашем топе неспроста: приготовление блюда занимает совсем немного времени, да и ингредиентов понадобится минимум: кроме самих макарон, фарш и лук с морковью.

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