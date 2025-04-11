Главе Минтранса Старовойту предложили рассмотреть возможность добавить в приложениях агрегаторов такси функцию, которая позволит пассажиру отказаться от поездки, если за рулем мигрант.
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Главе Минтранса Старовойту предложили рассмотреть возможность добавить в приложениях агрегаторов такси функцию, которая позволит пассажиру отказаться от поездки, если за рулем мигрант.