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Собянин: Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 19 по 30 апреля

Собянин: Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 19 по 30 апреля

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 19 по 30 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем Telegram-канале он отметил, что гостей мероприятий будут ждать на прихрамовых территориях и фестивальных площадках по всему городу.

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