Пикапы Sollers ST8 ульяновской сборки: объявлены цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"С пикапом Sollers ST6 мы уже знакомы: крупноузловая сборка этих машин во Владивостоке началась еще в конце 2023 года, и продажи постепенно растут.