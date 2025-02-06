Пикапы Sollers ST8 ульяновской сборки: объявлены цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"С пикапом Sollers ST6 мы уже знакомы: крупноузловая сборка этих машин во Владивостоке началась еще в конце 2023 года, и продажи постепенно растут.
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