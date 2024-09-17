Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в Курской области

Спецназ «Ахмат» уничтожил большое число пехоты ВСУ на нескольких участках фронта в Курской области, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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