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Царьград

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Разведку в интернете освоят сотрудники Роскомнадзора

Разведку в интернете освоят сотрудники Роскомнадзора

Ведомство объявило тендер на обучение своих сотрудников новым навыкамМетоды разведки по открытым источникам (OSINT), будут изучать сотрудники Роскомнадзора.

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